AMALIA GRANATA APUNTÓ FUERTE CONTRA JAVIER MILEI

En medio del escándalo tras la desvinculación de Guillermo Ferraro como ministro de Infraestructura, Amalia Granata criticó a Javier Milei por la Ley Ómnibus y el DNU, que pretenden arrogar facultades del Congreso al Poder Ejecutivo.

"Si bien yo apoyé su candidatura durante toda la campaña, me parece que este gobierno no está encontrando la forma de comunicarse con las instituciones, el Congreso y diputados", evaluó la legisladora por la provincia de Santa Fe.



"Lo marqué en la última parte de la campaña, agregó, a la vez que lanzó: "Vivimos en una república y tenemos un Congreso que funciona. Si no, cerrá el Congreso, ponete una corona y sé un monarca".

En diálogo con Luciana Rubinska en Turno Mañana, Granata profundizó su postura ante la intención de Milei de arrogarse facultades que no le corresponden como Presidente: "Acá hay instituciones y gobernadores con los cuales hay que sentarse a charlar, te guste o no la forma de gobernar su provincia".