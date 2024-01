DESMIENTEN QUE EN LAS PELUQUERÍAS Y BARBERÍAS LOS CLIENTES PUEDAN CONTAGIARSE DE HONGOS

El presidente del Centro de Peluqueros, dialogó en el programa Un Nuevo Día, por la FM 90.9 sobre las noticias que vinculan la micosis con las peluquerías y desmintió sobre esta enfermedad infecciosa causada por hongos.

Durante los últimos días se habló sobre la Trichophyton tonsurans, una micosis que se contagia de humano a humano, casos que se sostiene que se producen generalmente en personas que van a realizarse cortes de pelo que implican rasurados.

Sin embargo, el peluquero compartió que no ha visto jamás un caso de micosis vinculado a su área de trabajo. Aun así, compartió que es cierto que no todos trabajan de la misma manera, y tal vez no son constantes con el cuidado y la esterilización de los instrumentos necesarios para realizar cortes, como peines, tijeras, rasuradoras, entre otras.

El estudio fue realizado en España, por una entidad de médicos dermatólogos, lo que llamó la atención al referente de los peluqueros. "Yo nunca he visto estos casos y eso que hace 50 años estoy cortando cabello", destacó una vez más.

"La nota habla como si fuera una pandemia. Me preocupa la falta que pueda haber en el control, voy a ir con al Hospital del Milagro, para hablar con el jefe de dermatología para que hagamos un curso de enfermedades en la piel".