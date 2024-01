EL OBSERVATORIO DE FEMICIDIOS EN ARGENTINA REVELÓ QUE EN 2023 SE REGISTRÓ UN FEMICIDIO CADA 26 HORAS

Se dio a conocer el informe 2023 del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

Desde 2008 La Casa del Encuentro (LCDE), elabora un informe mensual de femicidios basándose en los datos obtenidos por los medios de prensa, con el apoyo de Fundación Avon para la Mujer (FAM) y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires.

Los resultados arrojaron que desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2023 hubo un total de 334 víctimas de femicidios, 4 trans/travesticidios y más de 400 víctimas colaterales.

Los objetivos de difundir estos números es entender que detrás de cada uno de ellos hay una víctima de violencia de género, visibilizar el extremo al que llega la agresión de la cual día a día son objeto mujeres y niñas, e incidir en leyes de protección para poder llegar a tiempo.

“1 femicidio registrado cada 26 horas nos indica que en el 2023 hubo una mayor incidencia que el año anterior, un dato que no debemos pasar por alto. Difundimos las cifras del Observatorio con conciencia de que los números no deben anestesiarnos, sino permitirnos dimensionar y actuar sobre la realidad. Detrás de cada cifra hay mujeres, feminidades, personas trans y travestis y cada una de sus familias que no recibieron la ayuda y asistencia necesaria a tiempo, y esto nos obliga a seguir aunando esfuerzos y haciendo red con las organizaciones que trabajamos sobre la prevención, capacitando y concientizando, pero también escuchando y abordando cada situación”, afirmó Ana Inés Álvarez, Directora Ejecutiva de Fundación Avon para las Mujeres.