LA CONFESIÓN DE LA MADRE DE MBAPPÉ

“Voy a crear valor agregado para ti, pero es 50-50. Y Kylian me dijo: ‘¡Nunca en la vida! No te doy el 50%. ¿No está bien o qué? ¡Soy yo quien mete goles! ¿Qué quieres decir con que quieres quedarte con el 50%?’.

Le dije: ‘Sí, anotas. Eres muy fuerte. Pero nosotros, sus equipos, valoramos lo que hacen. Entonces nosotros también somos muy fuertes’. Le dije a Kylian: ‘Estoy dispuesta a trabajar 23 horas al día para ti, pero lo único que me gusta es IBKM’ (fundación involucrada para ayudar a niños)”, detalló en una entrevista exclusiva con el programa francés Envoyé Especial.



En busca de convencer al máximo goleador de la Ligue 1, Fayza siguió buscando persuadir al goleador de la Ligue 1. "Voy a crear valor agregado para ti, pero estamos haciendo al 50-50′. Y él no quiere, me dice: ‘Nunca te daré el 50%’. Y luego, bajamos a 30. Le dije: ‘Yo, por debajo de 30, me retiro, no lo hago. Hago como todos los demás, voy a las Maldivas, me voy de vacaciones, pero no trabajo para ti’. Aceptó el 30%. A medio o largo plazo tendrá que darme eso, sí", reveló con una sonrisa en el rostro en una producción que se verá completa en Francia este jueves 18 de enero.