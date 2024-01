LA RIOJA AVANZA CON LA EMISIÓN DE CUASIMONEDAS

La idea ya estaba en debate en el mercado y, finalmente, este miércoles, el Poder Ejecutivo de La Rioja envió a la Cámara de Diputados provincial el proyecto de ley que aprueba la emisión de la cuasimoneda, tal como lo había anticipado el gobernador, Ricardo Quintela, y es probable que, en breve, otras provincias sigan el mismo camino.

Tal como explica Rafael Flores, economista especializado en administración financiera del sector público, a Ámbito, “las cuasimonedas son bonos que emite el Estado, que se suelen plantear como de aceptación obligatoria para proveedores, contratistas y empleados públicos” y se usan para cubrir las deudas que tenga la administración provincial con sus proveedores o para el pago de salarios.

“En la experiencia más cercana que tenemos, que es 2001-2002, las cuasimondas funcionaron para darle mayor liquidez a los gobiernos provinciales porque no había pesos”, recuerda Flores. Lo cierto es que la emisión de estos instrumentos implica generar deuda hacia adelante.

Autoridades de La Rioja habían señalado hace pocos días que no descartaban recurrir a la emisión de cuasimonedas frente a las dificultades financieras que atraviesa la provincia.

En ese sentido, la norma elevada a Legislativo riojano por Quintela busca generar un instrumento para pagar parte de los salarios de los empleados públicos. Se trata de un texto que cuenta con el apoyo de los intendentes de la provincia y que, de aprobarse, facultará a la administración a emitir en formato físico y digital bonos de cancelación de deudas por hasta $15.000 millones.

En esta oportunidad, se dispuso, por ejemplo, que los bonos se emitirán al portador y o nominal según su formato y sirven para cancelar deuda: en el caso de los salarios, se computarán por hasta un máximo de 30% de la remuneración liquida. Y, por otro lado, se establece que los tenedores de esta cuasimoneda podrán cancelar todo tipo de obligación tributaria y no tributaria para con el Estado Provincial con ella.

Para La Rioja es una decisión necesaria y prepara una demanda al Gobierno

Sin embargo, Letcher señala que “nadie va a plantearse emitir bonos si no sopesa cuál sería el resultado de no hacerlo”. Es decir, que se elige el mal menor, ya que señala que “siempre es mejor no emitir deuda a futuro”.

Quintela fundamentó la necesidad de esta medida en "el abandono de Nación”, que implica el recorte de fondos para las provincias como consecuencia de los recortes a la obra pública y el proyecto de modificar el manejo de los fondos de Coparticipación, y la urgencia de contar con instrumentos financieros para afrontar la crítica situación económica mientras se normaliza la situación financiera.

Y es que Quintela presentará una demanda en la Corte Suprema contra Nación por $9.300 millones del Presupuesto 2023 adeudados por el gobierno nacional a La Rioja en compensación por el punto de coparticipación que perdió el distrito cuando se gestó en la década de 1980 ese sistema de reparto.