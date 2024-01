¿QUÉ PASÓ CON IÑAKI, EL ENCARGADO DE LAS REDES DE MILEI?

Iñaki se volvió muy conocido luego de su trabajo en el manejo de las redes para que el actual presidente Javier Milei llegara a ser popular en la sociedad.

Hace muy poco se habló mucho del joven por su anuncio sobre el sueldo que rechazó al trabajar en el gobierno del libertario. A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), el militante no dio muchos detalles sobre su función pero sostuvo lo siguiente: "Me metí en política para cambiar la realidad de mi patria que hoy hace que 1 de cada 2 argentinos sea pobre, no por un sueldo. Es por eso que hoy anuncio que trabajaré en el gobierno de Javier Milei Ad honorem. Al no estar la posibilidad de renunciar al sueldo lo donaré".

Pero ahora, volvió a ser estrella por el "castigo" que le dieron por un pequeño error. El motivo de su despido (o reubicación, habrá que ver que ocurre con la pareja veinteañera) fue un retuit desde la cuenta de Casa Rosada a una foto publicada por el mismo Iñaki, donde enviaba un saludo por el nuevo año junto a su novia, que también manejaba los posteos de la Presidencia.

Lo cierto es que el joven libertario no pasaba desapercibido, Iñaki venía sumando algunos desaciertos y más de una vez tuvo que borrar tuits, tanto de su cuenta personal como de cuentas oficiales. Por ejemplo, cuando se refirió a los primeros cacerolazos contra Milei como una manifestación de "5 payasos", o el célebre anuncio de la baja del proveedor de medialunas de la Casa Rosada como un gran acto de gobierno.