GRAVES IRREGULARIDADES EN LAS ELECCIONES DE GIMNASIA Y TIRO

A solo 4 días de la Asamblea, los candidatos del oficialismo no cumplen con las antigüedades, los avales son irregulares y tampoco existe un padrón.

A días de la Asamblea programada para este viernes 22 de diciembre que elegirá la futura comisión que dirigirá el club por los próximos 2 años, una serie de irregularidades ponen en duda a los comicios.

Anoche vencieron los plazos otorgados a la lista oficialista “Celeste y Blanco” encabezada por el Marcelo Mentesana para responder la presentación de la opositora “Viejo y Glorioso Gimnasia”, que postula a la presidencia a Juan Carlos Ibire.

Ibire presentó ante el Tribunal Electoral innumerables irregularidades en donde, entre otras, se resalta que algunos miembros de la lista oficial carecen de la antigüedad para ser candidatos, los avales fueron firmados por miembros de la actual Comisión Directiva, no se respetó el cronograma electoral, no existe un padrón real de socios, el balance es irregular y no se presentó aún el inventario, el balance ni el informe del órgano de Fiscalización.

“El 14 de diciembre se tendrían que haber oficializado las listas y no están oficializadas porque aún no se resolvieron las situaciones referidas a la lista oficialista. Nuestra lista no tuvo impugnaciones porque básicamente cumplimos con el estatuto”, aseguró una fuente de la oposición.

En ese sentido aseguró que “nosotros le informamos al Tribunal Electoral en tiempo y forma conforme al cronograma. A partir de allí, este organismo decidió darle 72 horas hábiles para que respondan, algo que se venció la noche del lunes. A partir de allí el Tribunal va a resolver. Los tiempos no dan”.

Asimismo resaltaron que en un padrón provisional de 1.300 socios que presentaron primero, el 45% del listado no tienen derecho a voto y después enviaron otro con aproximadamente 5.000 socios. Un manto de dudas.

Fuente: El Tribuno