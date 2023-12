UNA EGRESADA DEL NACIONAL DE BUENOS AIRES GANÓ LA BECA GLOBAL RHODES

Nía Robles del Pino es egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires dependiente de la UBA y recibió la Beca Global Rhodes-Universidad de Oxford, que le permitirá continuar sus estudios de posgrado en esa casa de altos estudios del Reino Unido. Es la primera argentina en recibir este reconocimiento académico.

Se trata del programa de becas más antiguo del mundo y uno de los más prestigiosos. La estudiante recibió una mención de las dos disponibles para su categoría a nivel global. La beca está dirigida a jóvenes sobresalientes que están motivados por participar en desafíos globales, comprometidos con el servicio a los demás y que prometen convertirse en líderes con principios y valores para el futuro del mundo.

La ex alumna del Colegio Nacional Buenos Aires egresó de la institución en 2019 y continuó sus estudios en la Universidad de Northwestern, EEUU. Tiene 23 años y vive muy cerca de Chicago, en la ciudad de Evanston, estado de Illinois. Allí cursa sus estudios de Física y Matemática en la Weinberg College of Arts and Sciences, dependiente de dicha universidad estadounidense, y obtendrá su título de grado en junio del año próximo. La gran noticia que acaba de recibir es que podrá continuar sus estudios de posgrado en Oxford, Reino Unido, gracias a la Beca Global Rhodes-Universidad de Oxford que le fue otorgada.

A fines del año pasado, Robles del Pino escribió un correo a la Oficina de Graduados del CNBA solicitando un certificado que diera cuenta de que el lenguaje principal de su instrucción en el Colegio era el español, para presentarlo ante la Fundación Rhodes. Su dirección de correo ya daba cuenta de que estaba estudiando en la Universidad de Northwestern, donde también varios referentes de esa alta casa de estudios redactaron una carta de recomendación, tal como exige la Beca para su inscripción. A esa lista se sumó la carta de Luis López, ex profesor de Astronomía de la joven en el Nacional de Buenos Aires. Hace pocos días, la mamá de Nía, escribió al Colegio para dar la noticia de que su hija había sido la elegida por la Beca Rhodes.