COSITORTO, EL LÍDER DE GENERACIÓN ZOE, PIDIÓ A MILEI QUE LE CONCEDA EL INDULTO

El director de la estafa piramidal Generación Zoe, Leonardo Cositorto, le envió un mensaje al presidente electo Javier Milei en el que le pide que interceda por él para poder alcanzar un indulto ya que, según él, no cometió ningún delito y se encuentra detenido injustamente.

Con este audio, Cositorto reclamó por su libertad mientras espera que la fiscal de la causa, Juliana Companys, eleve la causa a juicio. En ese sentido, el coach ontológico le pidió a Milei que revea su situación antes del 4 de abril de 2024. Cabe aclarar que el Presidente solo puede indultar a personas con causas federales y no alguien detenido con prisión preventiva.

"Este pedido es para Javier Milei y espero que te lo hagan llegar. Te pido a vos que tengas la amabilidad de concederme un indulto, porque al segundo año se vence lo que se llama la prisión preventiva", afirmó Cositorto en el audio dado a conocer por radio El Mundo.

"Lo único que te pido es que entiendas que el 4 de abril del 2024 tengas la amabilidad de concederme un indulto. Porque al segundo año se vence la prisión preventiva, algo incluso declarado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos", expresó el líder de Generación Zoe.

"No tengo ningún delito hecho, no tengo enriquecimiento ilícito", afirmó Cositorto y hasta se postuló para trabajar ad honorem en el lugar que Milei le indique. "Y si no me quiere sumar, que no me sume, porque igual en la política de todas maneras voy a entrar", aseveró.

Un pedido que no corresponde

"Por el momento el indulto no es un pedido formal porque procesalmente no corresponde, es una queja a la prisión preventiva excesiva, no solo de él sino de muchas personas en Córdoba", reconoció el abogado de Cositorto, Guilerrmo Dragotto en diálogo con Radio Mitre.

Dragotto respaldo, sin embargo, el pedido de su defendido y aseguró que su reclamo tuvo como finalidad que "se cumplan las leyes sobre los derechos humanos que parecen estar olvidados desde hace mucho en Argentina".

La Justicia le negó la prisión domiciliaria

La Justicia de Corrientes le negó en septiembre el beneficio de la prisión domiciliaria a Leonardo Cositorto, principal imputado por presuntas estafas piramidales de la organización Generación Zoe, en una audiencia que se realizó en la ciudad de Goya, donde fue denunciado por casi un centenar de damnificados.

La defensa de Cositorto había solicitado la "revocación o sustitución de la medida de coerción interpuesta", tras haber sido aprobada la prisión domiciliaria a los tres ejecutivos de la firma en Goya, que estaban detenidos en una Comisaría de la ciudad distante a 230 kilómetros al sur de la Capital provincial.

En la audiencia, el juez de Garantías Lucio López Lecube, desestimó el pedido de prisión domiciliaria para Cositorto e hizo lugar a la oposición planteada por Fiscalía y la querella respecto del beneficio.

El expediente se inició el 12 de noviembre de 2021 a raíz de la denuncia de un particular que solicitó que se investigue una presunta estafa y defraudación económica al fisco por parte de la organización Generación Zoe.

A principios de enero de 2021, la Comisión Nacional de Valores (CNV) había anunciado que le inició un sumario administrativo a Generación Zoe S.A., a Universidad del Trading S.A. y al fundador de estas empresas, Leonardo Cositorto, por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el mercado de capitales.

Recién el 18 de febrero se dio a conocer la causa luego de varios allanamientos ordenados por la fiscal Companys en Villa María y Buenos Aires tras recibir una serie de denuncias promovidas por ahorristas damnificados que habían invertido en la organización liderada por Cositorto.

Las denuncias son por estafas mediante maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como esquema "ponzi" o "piramidal", que consisten en captar fondos con promesas de pago de generosas utilidades en intereses que nunca se llegan a concretar.