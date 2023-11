SIETE RESTAURANTES ARGENTINOS SELECCIONADOS POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA CON ESTRELLAS MICHELIN

Un momento histórico para la gastronomía argentina se vivió en el barrio de La Boca, donde se anunciaron los primeros restaurantes del país que recibieron las prestigiosas estrellas Michelin.

La Guía Michelin, que desde hace 123 años evalúa y distingue a los mejores establecimientos culinarios del mundo, eligió a Buenos Aires y Mendoza como los dos primeros destinos argentinos y de Sudamérica hispana en formar parte de su selección para 2024.

El restaurante distinguido con dos estrellas Michelin

Gonzalo Aramburu, de la Ciudad de Buenos Aires, fue el gran ganador de la noche: " Estamos completamente conmovidos, inmersos en felicidad. Todo esto está vinculado al trabajo, al esfuerzo, al amor. La Guía Michelin yo la conozco desde que arranqué la carrera con 20 años y hoy que nos toca a nosotros, no lo puedo creer. Tener estas dos estrellas para mí era un sueño, era algo que no me esperaba”, agregó el chef emocionado.

Con una estrella Michelin

-Don Julio: chef Guido Tassi, de Buenos Aires

-Zonda, Cocina de Paisaje: chef Augusto García, de Mendoza

-Casa Vigil: chef Ivan Azar, Mendoza

-Brindillas: chef Mariano Gallego, Mendoza

-Azafrán: chef Sebastián Weigandt, Mendoza

-Trescha: chef Tomás Treschansky, Buenos Aires