SEGUIMOS SUMANDO ESCUELAS CON CLASES SUSPENDIDAS POR FALTA DE AGUA

No es la primera vez que el establecimiento no tiene agua, en varias oportunidades se ha visto un camión cisterna para abastecer la escuela.

Los chicos de la escuela Gral. Justo José de Urquiza no tuvieron clases esta mañana porque no tenían agua en el establecimiento.

El aviso lo dejaron los directivos con un cartel en la puerta de la escuela pero aparentemente no existió un comunicado previo con los padres porque muchos alumnos comenzaron a retirarse y otros fueron buscados por sus tutores.

Cuando el móvil de TodoSaltaNoticias se acercó al lugar, esperando poder dialogar con los directivos, no hubo ninguna respuesta. Minutos después quitaron el cartel pero no se sabe si la situación cambió o no.

Por el momento se espera que el turno tarde tenga clases normalmente así que atención a los padres.