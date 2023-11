JAVIER MILEI SORTEÓ SU ÚLTIMO SUELDO COMO DIPUTADO

"El Presidente Electo Javier Milei acaba de sortear su sueldo número 23, promesa realizada hace casi dos años la cual viene cumpliendo religiosamente todos los meses. El único político honesto y con palabra es Javier Milei", publicó en X (antes Twitter) la asesora comunicacional del libertario, Eugenia Rolón, quien tuvo un rol fundamental en la campaña de La Libertad Avanza. Javier Milei sorteó su sueldo de diputado con un monto estimado de $1.762.835,69.

"Javier Milei Presidente Electo de la República Argentina sorteó su sueldo de diputado: 1.762.835,69. Único en el mundo, devolviéndole a la gente lo que le pertenece", agregó también en X Iñaki Gutierrez, otro de los estrategas comunicacionales de Javier Milei.

Milei lanzó la promesa en el año 2021, durante la campaña electoral para ser candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Se comprometió a "hacerle honor a la honorabilidad de la Cámara de Diputados" y a donar su sueldo si resultaba electo.

"Les digo que voy a hacerle honor a la honorabilidad de la Cámara de Diputados. La honorabilidad era porque iban 'ad honorem'. Yo no voy a cobrar el sueldo de diputado, lo voy a donar", dijo Milei en aquel entonces.

Qué hará Milei con su sueldo de presidente

El de noviembre fue el último sorteo, ya que desde el 10 de diciembre Javier Milei será el presidente de la Nación. En una de las primeras entrevistas que dio tras vencer en el balotaje al ministro de Economía, Sergio Massa, Milei adelantó qué hará con su sueldo como presidente.

Tras ser consultado al respecto, respondió que "debería analizarlo" porque, al asumir la Presidencia, no tendría la posibilidad de tener otros ingresos provenientes del sector privado.

"No sé si es compatible. Como diputado no tenía impedimento con dar conferencias, ahora no sé", sostuvo el libertario.

Para participar, era necesario inscribirse en la página web mipalabra.javiermilei.com. Allí, se detalla que 2.834.073 personas participaron a lo largo de estos dos años.

Para formar parte del sorteo, era necesario brindar nombre completo, fecha de nacimiento, DNI, correo electrónico, teléfono celular y mail de contacto. El sorteo se realizaba todos los meses en la cuenta oficial de Instagram de Javier Milei, a través de una transmisión en vivo.