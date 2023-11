ANTE LA JUSTICIA, LA LIBERTAD AVANZA RECONOCIÓ QUE NO TIENE PRUEBAS PARA DENUNCIAR UN FRAUDE ELECTORAL

Uno de los apoderados de La Libertad Avanza, Santiago Viola, retrocedió en las acusaciones de fraude sobre las elecciones generales desarrolladas por seguidores, dirigentes y el propio candidato presidencial, Javier Milei, y aseguró que no existió una denuncia formal: "No presentamos pruebas porque no se trató de una denuncia. Únicamente queremos extremar los recaudos".

En declaraciones judiciales, el dirigente libertario descartó la existencia de fraude y reconoció que las medidas y expresiones formuladas fueron generadas en pos de "extremar los cuidados": "En lo que respecta a la presentación efectuada ante el Juzgado Electoral quiero hacer saber que no se trató de una denuncia sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de urnas de cara a la segunda vuelta a llevarse a cabo el 19 de noviembre".