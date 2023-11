SEBASTIÁN VILLA LE DEDICÓ UN POLÉMICO MENSAJE A BOCA

El futbolista colombiano se fue del Xeneize luego de ser marginado por la condena que recibió por violencia de género y considerarse jugador libre.

"Se olvidaron que yo soy un pelado del barrio que comenzó recogiendo chatarra, tengo muy claro lo que significa la palabra “Guerrero” y aquí estamos, viviendo este sueño que tengo desde pequeño, saliendo adelante para darle a mi familia un futuro mejor"

Fue lo que compartió el ex Boca y agregó: "Ellos siempre estuvieron conmigo en las buenas y no tan buenas, a los amigos de verdad que no me dejaron solo en este tiempo, los quiero mucho".

Villa fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso por los delitos de lesiones agravadas por violencia de género y amenazas coactivas contra su ex pareja Daniela Cortés.