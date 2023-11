“ME PONGO DE GARANTE ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE SERGIO SEA PRESIDENTE”

Para Gustavo Sáenz, la dirigencia política Argentina – más allá de las odas al federalismo – nunca dejó de tener una visión centralista del país, situación que llevó a gobernadores del interior, dejando de lado sus banderías políticas, a trabajar juntos y a conseguir “grandes logros”.

“No es unos contra otros, es todos juntos”, resaltó el mandatario.

Asimismo, consideró que en la elección venidera se ponen sobre el tapete dos visiones completamente distintas del país y que los argentinos deberán elegir en qué Argentina quieren vivir, lo que conlleva un voto con conciencia, responsabilidad y el poner su “patria chica” – Salta, en este caso – por delante de todo.

“Un candidato plantea lo que hice yo en 2015, que nos reunimos, sin dejar de lado nuestras ideas, pero poniendo adelante la necesidad de los salteños, y conformamos un gobierno de coalición; trabajamos de manera conjunta y la gente nos acompañó. Bueno, a nivel nacional hay un candidato que plantea que solo no se puede”, sostuvo Sáenz.

Por otro lado, continuó el mandatario, el otro modelo en juego es centralista y no federal, con cada provincia manteniéndose solo con lo que produce, algo que podría llegar a aplicarse si las asimetrías históricas entre el centro del país y las provincias del interior hubiesen recibido del Estado argentino el mismo desarrollo en infraestructura.

“Pero no se puede decir semejante barbaridad en una Argentina que nunca le dio al norte la posibilidad de desarrollarse, de despertar. Nosotros lo estamos haciendo y vamos a pelear por el Corredor Bioceánico y porque las rutas estén en condiciones, además de los gasoductos y acueductos. Son obras que costaron mucha gestión”, apuntó.

En este tramo, agradeció las obras que llegaron a los municipios salteños gracias a Sergio Massa, más allá de la amistad que los une, y aseguró que no va a permitir que esos trabajos se pierdan.

“Puedo escuchar que hay desesperanza, falta de credibilidad, cansancio y con razón, porque cada uno de los que les ha hablado durante estos años les ha mentido, pero yo me pongo como garante ante la posibilidad de que Sergio sea presidente. Como garante de que se cumplan todas las obras que se han comprometido para los salteños. Miren que nadie pone las manos en el fuego por nadie y menos ahora, pero no me voy a quemar”, arremetió el Gobernador.

Finalmente, Sáenz pidió “votar con el corazón, con confianza, con esperanza” y siempre pensando en Salta.

“Tenemos dos posibilidades: una centralista que dice de entrada que le va a eliminar a las provincias la coparticipación federal y dice que se acabó la obra pública, que viene la obra a la chilena. La mano mágica del mercado verá cuáles son las necesidades y que un paraje lejano, un lugar con 5 chicos, no se necesita escuela. No. Se necesita. Quizás ellos no la necesitaron nunca”, disparó el mandatario, y cuestionó: “¿Se imagina la mano invisible del mercado llevando agua a las comunidades wichis?”.

Insistió en que la otra visión, por el contrario, genera esperanza y no es más de lo mismo.

“Llamó a un gobierno de unidad nacional, es decir, los ha convocado a todos. Por el otro lado, tenemos una visión centralista que sí va a ser más de lo mismo y que poco le interesan las provincias, ya lo dijo el candidato. La coparticipación significa el 75% de los ingresos de Salta, si la quitan, solo nos queda un 25% de ingresos propios. Significa que de 4 policías solo podremos pagar a 1, que de 4 enfermeros solo podremos pagar a 1 y esos no son números, son familias”, sentenció Sáenz.