SERGIO MASSA ASEGURÓ QUE CRISTINA KIRCHNER NO TENDRÁ NINGÚN CARGO PÚBLICO EN SU GOBIERNO

El candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner "no va a tener cargo público" en caso de ganar el balotaje del próximo 19 de noviembre.

"Cristina no va a tener función pública y no va a tener cargo público durante mi gobierno", expresó Massa, y aseguró que tampoco tendrá influencia "como no la tuvo" en su desempeño como ministro de Economía.

Además el actual ministro de Economía sostuvo que la decisión de que sea él y no su par, Eduardo “Wado” de Pedro, quien compitiera por suceder a Alberto Fernández, fue una decisión consensuado entre diferentes sectores.

“Los gobernadores y la CGT me propusieron a mí y (el resto de los integrantes del oficialismo) terminaron aceptando a otro candidato, eso es lo primero, pero, además, yo soy el autor de la ley de extinción de dominio, también fui autor del proyecto de ley que establecía el delito de corrupción”.

Al ser consultado por la causa Vialidad, en la que la ex jefa de Estado fue condenada, el referente del oficialismo respondió: “No tengo la responsabilidad de poner las manos en el fuego por nadie. No las pongo por nadie”.

En tanto, cuando el periodista le preguntó sobre la conformación de su gabinete, Massa trató de mantener el misterio. sin embargo respondió lo siguiente:

“No voy a hacer un reparto de cargos, pero te voy a dar nombres que es mucho más fácil. ¿Vos querés saber si hay gente que hoy no es de mi espacio político y va a ser parte de mi Gobierno? Sí, aun aquellos que hoy están planteados en posiciones absolutamente neutrales, por decirlo de alguna manera”.