YOLANDA VEGA NO FIRMÓ EL PEDIDO DE TRANSICIÓN

El electo intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, indicó que una vez la actual intendenta Yolanda Vega se burla de todos "plantean una transición, pero no la convoca ella, lo hace un asesor legal externo al municipio. La reunión de los equipos de trabajo sería el 10 de noviembre".

Borelli lamentó la informalidad con la que trabaja el Municipio encabezado por Vega ya que la actual mandataria nunca se comunicó con él “no corresponde que la transición la plantee un asesor legal externo, pero de todas formas vamos a avanzar en el inicio de la transición: trabajamos en los pedidos de información puntual. Por lo menos hubiera firmado la nota y consultado si tengo agenda para ese día, estamos acostumbrados a los atropellos” dijo.

El electo intendente, sostuvo que están acostumbrados a las malas formas con la que trabaja la gestión actual.

“Ella no firma la nota de pedido de transición, con eso demuestra que esquiva la responsabilidad por eso no viene la firma de ella. No firma ni ella, ni el jefe de gabinete; para el sueldo, las fotografías están es una actitud inmadura y maligna hacia el vecino cerrillano” agregó.

La gestión que asume el 10 de diciembre ha planteado que se hará presente para iniciar la transición como corresponde “hablaría muy bien del gobierno saliente que las cosas queden bien, pero estamos viendo que esa no es una realidad. Todos los días nos encontramos con distintas denuncias de los vecinos que nos muestran lo mal que está el municipio” finalizó.

Con información de Informate Valle