“MOTOCHORRO” A PRISIÓN: CONTACTABA A LAS VÍCTIMAS POR FACEBOOK

La jueza Paola Marocco, vocal de la Sala VII del Tribunal de Juicio, encontró al imputado autor material y penalmente responsable de los delitos de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y en poblado y en banda; robo agravado en poblado y en banda; robo agravado en poblado y en banda; robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada; robo agravado en poblado y en banda, todo en concurso real.

La jueza le impuso una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva, lo declaró reincidente por primera vez y unificó la condena con otra que tenía el acusado en el monto de seis años y seis meses de prisión efectiva. Ordenó que continúe detenido en la cárcel penitenciaria local.

La jueza homologó el acuerdo económico de reparación del daño presentado por el imputado, consistente en la entrega de diferentes montos de dinero a las víctimas (en pesos y en dólares).

La jueza dictó además auto de rebeldía y detención en relación a los otros dos coimputados (una mujer y un hombre).

El condenado y sus cómplices contactaban a las víctimas a través de la red social facebook. Se hacían pasar por supuestos compradores o vendedores de dólares. El primer denunciante relató que había realizado una publicación en esa plataforma, con su número de teléfono, ofreciendo dólares para la venta. El 30 de diciembre de 2021 recibió un audio por whatsapp de una mujer que se identificó como “Valentina” y que le manifestó estar interesada en la compra de 6.500 dólares. La citó en una esquina, en barrio Grand Bourg. Él fue en su auto y esperó unos minutos en el punto pactado. Mientras estaba allí recibió otro mensaje de la supuesta compradora donde le pedía que se moviera unos metros porque el GPS le había marcado mal la ubicación.

El denunciante bajó del auto y caminó llevando consigo una mochila con los 6.500 dólares. En el trayecto fue interceptado por cuatro hombres que se trasladaban a bordo de dos motocicletas tipo enduro. Lo golpearon, le colocaron un arma en la cabeza y le quitaron la mochila. También le sustrajeron la billetera.

Otro denunciante refirió que luego de realizar una publicación en facebook ofreciendo dólares para la venta, recibió el mensaje de una mujer llamada “Valentina” interesada en comprar. Él le pasó su número de celular y acordaron una operación por 800 dólares. Ella lo citó en barrio Las Leñas y le envió la ubicación exacta para el encuentro. Al llegar, le envió un mensaje a la supuesta clienta porque demoraba. Ella le respondió que estaba a siete cuadras de distancia. En ese momento lo sorprendieron dos hombres a bordo de una moto. El acompañante se bajó, lo empujó y lo golpeó. El damnificado logró arrojar su teléfono dentro de una casa y tiró su billetera debajo de un auto. No obstante, los sujetos lograron quitarle la mochila donde llevaba los dólares.

Otra de las víctimas relató que el 21 de febrero de 2022 entró a la página de facebook denominada Dólares Salta- Compra Venta y se contactó con una persona llamada Luz del Mar que ofrecía divisas para la venta.

Intercambiaron números de teléfono y acordaron detalles de la transacción mediante mensajes y audios. Ella lo citó en su supuesto domicilio laboral, en calle La Rioja al 300. El damnificado fue pero la mujer no estaba allí ni respondía sus mensajes. Horas más tarde volvió a contactarlo, se excusó por no haberse presentado y le propuso que pasara por su domicilio particular, enviándole una dirección exacta. El denunciante caminó hasta allí muñido de una mochila donde guardaba 360 mil pesos. Mientras esperaba a la supuesta vendedora, lo interceptaron dos hombres a bordo de una motocicleta. El acompañante descendió velozmente, lo golpeó y le quitó la mochila.

Otro de los afectados relató que el 13 de abril de 2022 se contactó a través de facebook con una mujer para concretar la compra de 3800 dólares. Ella lo citó en su casa, en Pasaje Lugones al 100. Al llegar, el denunciante le mandó un mensaje avisándole que estaba afuera. Cuando bajó del auto fue sorprendido por dos sujetos que circulaban en una moto tipo enduro y que le sustrajeron la bandolera donde guardaba 740 mil pesos. También tenía dólares y euros. El damnificado dijo que uno de los atacantes portaba un arma de fuego tipo revolver.

Por último, otra víctima manifestó que el 28 de marzo de 2022 lo contactó por facebook una mujer identificada como “Gisella”, en respuesta a una publicación suya que decía: “Compro dólares”. Ella le ofreció venderle 3 mil y le dio su dirección exacta para concretar la operación. El denunciante se presentó y la persona que lo atendió le dijo que ahí no vivía ninguna Gisella. Al retirarse, advirtió que dos hombres se le acercaban y comenzó a correr hacia su auto. No logró escapar. Lo hicieron caer pesadamente al suelo y le sustrajeron la mochila donde llevaba el dinero para la compra de las divisas.