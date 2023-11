CUANDO ACECHA LA MALDAD: LA PELÍCULA DE TERROR ARGENTINA QUE ESTÁ CAUSANDO FUROR EN EL MUNDO

"Cuando Acecha la Maldad" emerge como un nuevo referente en la escena del cine de terror argentino, bajo la dirección de Demián Rugna. Esta película ha logrado captar la atención tanto de aficionados como de críticos especializados en el séptimo arte, convirtiéndose en un tema recurrente de conversación y análisis.

En una entrevista exclusiva para Aire de Santa Fe en el programa "Nos Faltan Megas" con Esteban Jourdán y Micaela Cétola, compartió su vivencia tras ser laureado en el prestigioso Festival de Sitges. Expresó que la experiencia "fue algo increíble, especialmente para alguien como yo, que ha estado inmerso en el género desde los albores de mi carrera". Este honor no solo resalta la calidad del cine latinoamericano en un escenario global, sino que también marca un hito en la trayectoria de Rugna.

A pesar de que el cine de terror no es tradicional en Argentina, Rugna no se dejó desalentar. "Es difícil porque primero que nada cuando haces un largometraje de forma profesional, todo se te encarece", compartió. Sin embargo, su determinación y su visión lo llevaron a superar los obstáculos y a consolidarse en el género. Una de las características más llamativas de la película es su apuesta por los efectos prácticos. Al respecto, Rugna señaló que "la mejor decisión para filmar este tipo de películas es usar un 85% de efectos prácticos y resolver un 15% en VFX". Esta decisión no solo fue un desafío técnico sino también una elección estilística que le otorga un sello distintivo al film.

El director nos compartió que el germen de "Cuando Acecha la Maldad" comenzó en 2019. Tras algunas adversidades, Rugna decidió llevar adelante este proyecto que culminó con su estreno en el 2022. "La expectativa tengo que después del festival ya estrenamos en salas comerciales en todo el país el 9 de noviembre", resaltó Rugna. Además, invitó a la audiencia a experimentar la película en salas de cine, destacando que la experiencia es completamente diferente a verla en plataformas streaming. Recordamos a nuestros lectores que "Cuando Acecha la Maldad" estará disponible para su estreno en Argentina en distintas salas, y ante la consulta popular de dónde verla, recomendamos no perderse la oportunidad de vivirlo en el cine.