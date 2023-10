JOSÉ LUIS ESPERT PESE A LAS DIFERENCIAS, APOYARÁ A JAVIER MILEI

El diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC), José Luis Espert, aseguró este lunes que pese a las diferencias, apoyará a Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre. "Jamás votaría un kirchnerista, remarcó, al mismo tiempo que le pidió al postulante de la Libertad Avanza (LLA) que "se convierta en un hombre de Estado". También hizo cuestionamientos en los que remarcó que el libertario ya se convirtió "en un nombre de la casta". Mientras tanto, ya se puede consultar dónde voto.

"Mi opción en este balotaje es Milei", manifestó Espert este lunes en LN+. "Yo tengo que marcar claramente mi decisión, mi afirmación de que yo nunca votaría a un kirchnerista y menos a uno disfrazado de otra cosa que no lo es como es Sergio Massa", expresó.

En ese sentido, el diputado de JxC sostuvo: "Yo he militado el antikirchnerismo, he combatido al kirchnerismo, he sufrido el kirchnerismo en carne propia. El maldito Néstor Kirchner me inició una causa penal por complot contra el Gobierno en 2004, me quería meter preso solamente por no opinar como él, luego anticipé lo malo que iba a ser el canje de deuda, me persiguió con la AFIP y con la SIDE también".

Respecto a Javier Milei, Espert consideró que "se tiene que convertir en un hombre de Estado, en un estadista", para lograr convertirse en Presidente. Para ello, señaló el diputado de JxC, "Tiene que unir voluntades, tiene que construir, tiene que dejar de dinamitar puentes, tiene que militar el trabajo político", expresó.

Al mismo tiempo, Espert cuestionó a Milei: "Ya es un nombre de la casta y yo creo que a esta altura deberíamos sacar el nombre de casta porque ya todos somos casta, de hecho Milei ha hecho una especie de PASO media trucha con Macri y con Bullrich, así que eliminemos la palabra casta porque ya suena una tomada de pelo", advirtió.