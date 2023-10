LA IZQUIERDA LLAMÓ A NO VOTAR A MILEI EN EL BALOTAJE

El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), llamó a "no votar" al candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, aunque advirtió que esta postura no se trata de "darle ningún tipo de apoyo político ni electoral" al postulante por Unión por la Patria, Sergio Massa, de cara al balotaje del 19 de noviembre.

En un comunicado del partido encabezado por Myriam Bregman y Nicolás del Caño y que integra el Frente de Izquierda Unidad confirmaron su rechazo hacia el libertario pero aclararon que no respaldan al ministro de Economía: "Desde ya que llamamos a no votar a Milei, sin embargo desde la izquierda no podemos darle ningún tipo de apoyo político ni electoral a Massa".

"De cara a ese balotaje, seguramente millones volverán a utilizar su voto para evitar un eventual triunfo del ultra reaccionario Milei. Comprendemos esta actitud, pero no la compartimos, ya que sería contribuir a fortalecer una opción contraria a los intereses de los trabajadores y de continuidad con el sometimiento al FMI. Desde la izquierda denunciamos siempre a la derecha que encarna Milei", aclararon sobre la posición.

En tanto, enfatizaron que con el acuerdo de Milei con la excandidata presidencial por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y el exmandatario Mauricio Macri, describieron que el libertario mostró "la falsedad del discurso 'anti casta' y una orientación de amoldarse al establishment político y los lineamientos de la derecha más tradicional expresada en el PRO".

En el documento también rechazaron diferentes propuestas de La Libertad Avanza, como las privatizaciones, la misoginia, la "justificación" del genocidio, la dolarización y la eliminación de la Educación Sexual Integral (ESI).

Luego, sobre el proyecto de Massa criticaron que Unión por la Patria haya "ratificado que va a pagar hasta el último centavo de la deuda ilegítima y fraudulenta (con el FMI), lo que inevitablemente redundará en nuevos saltos devaluatorios, tarifazos y más inflación".

"Gane quien gane, serán tiempos difíciles y habrá que salir a luchar, levantando un un programa que plantee una salida a la crisis a favor de las grandes mayorías populares, atacando para eso los intereses del gran capital y el poder económico", advirtieron sobre el futuro de la Argentina.