LA PODES ODIAR PERO TAMBIÉN AMAR ¡FELIZ DÍA A LAS SUEGRAS!

El origen de este día se encuentra en "conmemorar a las suegras todo el esfuerzo que hacen dentro de la unidad familiar para vivir de una manera feliz y siga siendo importante en la misma al haber pasado de ser sólo madre a ser también suegra".

Pero hablemos en serio. ¿Cuántas personas tienen una suegra que puedan presumir? Lo cierto es que no todas son "brujas", porque no vamos a negar que muchas de las suegras son espectaculares y siempre que las llamamos están presentes para ayudar.

Sin embargo no vamos a hacer la vista gorda con las madres de nuestras parejas que pasen el día entero en casa o pegadas al telefono preguntando constantemente sobre lo que ocurre en el hogar como si fuesen detectives y su misión estuviera fijada en descubrir todo lo que ocurre en el matrimonio; también están las rivales, las número uno que siempre te van a dejar en claro que hacen cualquier cosa mejor que vos.

Pero repetimos, no todas las suegras son malas, y no siempre sus intenciones son buscar problemas (o tal vez en algunas sí). Por lo menos la mitad piensa en lo que es mejor para todos y si hay niños de por medio, sus intereses siempre apuntaran en un buen presente y futuro para los más pequeños.

Esta fecha nació con el fin de mejorar la imagen de las suegras, blanco de varios chistes del humor popular, porque después de todo hay que destacar la importancia de su rol en las familias.

Así que feliz día a todas las suegras que están presentes y los hijos e hijas, también a sus parejas, les pedimos que no causen tantos dolores de cabeza. A los yernos y nueras, no traten de caer bien falsamente porque las suegras no son tontas y ya se las saben todas. ¡Feliz Día!