LA UCR NO "APOYARÁ A NINGÚN CANDIDATO"

Referentes de la UCR se reunieron este miércoles por la tarde, luego de que la líder del PRO pidiera votar a Javier Milei en la segunda vuelta electoral. “El radicalismo debe mantener una posición de neutralidad”, dijo Mario Negri antes de ingresar al encuentro.

Minutos después, emitieron un comunicado en donde expresaron su descontento a la decisión de Bullrich y aseguraron: “El extremismo demagógico de Javier Milei se encuentra en las antípodas de nuestro pensamiento”.

Gerardo Morales, en conferencia de prensa, fue contundente y cuestionó el apoyo del PRO: “Teníamos convocado a una reunión para mañana, pero me acaban de notificar que se levantó. Ahora es inoficiosa esa reunión, porque teníamos que discutir la posición de la coalición. Bullrich ni siquiera me llamó por teléfono para manifestar su posición. Es de una gran irresponsabilidad lo que ha hecho Patricia. Ella no es quién para hablar en representación de los más de 6 millones de votantes. Yo la voté y lo que ella dijo no me expresa”.

“Tanto Patricia Bullrich, como Mauricio Macri, son grandes responsables de poner en riesgo a Juntos por el Cambio. Esta actitud de Patricia es intolerable, no sé qué acuerdos ha hecho con Milei. Es raro y confuso lo que dijo. Escuché la conferencia y me dio vergüenza ajena lo que dijo. Supongo que ya están afuera de la coalición, no lo sé. Es una falta de respeto hacia el radicalismo”, indicó.

Por su parte, Martín Lousteau acompañó los dichos de Gerardo Morales y aseguró: “Patricia Bullrich y Mauricio Macri abandonaron Juntos por el Cambio. Tomaron decisiones inconsultas y hablaron en nombre de la coalición que los votó”.