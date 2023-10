PATRICIA BULLRICH CRUZÓ A MACRI TRAS UN NUEVO GUIÑO HACIA MILEI

“Creo que vamos a ganar la elección, pero en caso de que eso no suceda y Milei gane, espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable”, expresó el ex jefe de Estado argentino, provocando la reacción de la candidata de Juntos por el Cambio.

Patricia Bullrich planteó con profundo descontento que “estamos en el medio de una pelea electoral, no me parece que en este momento podamos discutir eso, justamente nuestra fortaleza es la capacidad parlamentaria, considero que no es conveniente que Macri haya dicho una cosa así, no es el momento, lo discutiré con él”.

El exmandatario dejó clara su posición sobre el futuro político de nuestro país durante el desarrollo de su disertación en el Instituto de Política de la Escuela Kennedy de Harvard en la que amplió su respaldo ante un hipotético mandato de Javier Milei y fraternizó con las ideas que propone al asegurar que “ese es el lugar en el que ayudaríamos. El gran desafío que tenemos todos juntos es sacar el populismo del país. Siempre creí en las ideas liberales, trate de llevarlas a cabo en mi gobierno”.