LA PRIMERA JORNADA DE COMPETENCIA FINALIZA CON UN BALANCE POSITIVO PARA LA DELEGACIÓN SALTEÑA

En el año que se cumple el 75° aniversario de los Juegos Evita, la competencia deportiva amateur más importante de la Argentina, la delegación provincial se destaca por la obtención de resultados positivos en las diferentes disciplinas. Participan de este evento deportivo un total 25.000 jóvenes de todo el país.

Las primeras medallas para el deporte salteño vino de manos de la nadadora sanlorenceña, Chiara Colombi, quien pudo obtener las preseas tras competir en los 50 metros libres, 50 metros de espalda y 200 metros libres. Además, los atletas tartagalenses Facundo Solari y Emilia Gil se destacaron en la categoría sub 14 accediendo a la final.

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, destacó la política deportiva provincial y la visión del gobernador Gustavo Sáenz en términos de desarrollo de la infraestructura necesaria para el crecimiento de las diferentes disciplinas. "Salta tiene asegurado el futuro de sus deportistas", concluyó el ministro.

Por otro lado, en fútbol el equipo femenino Sub14 dió la sorpresa al derrotar a Buenos Aires en cancha de 11. Asimismo, el plantel tartagalense que se desempeña en futsal venció a su par cordobés por 6 a 2.

Sergio Chibán, secretario de Deportes provincial, se encuentra en Mar del Plata acompañando a la delegación salteña junto a la subsecretaria del deporte Social Claudia Vásquez y el equipo técnico de la Secretaría de Deportes. “Estamos muy cerca de los chicos acompañándolos a cumplir sus sueños en lo deportivo y también resolviendo las inquietudes que se van planteando".

"Las emociones que estamos viviendo son realmente únicas más allá de los resultados positivos que estamos obteniendo”, destacó el Secretario.

Más Resultados

En Básquet se destacan los triunfos del Sub 17 masculino por 63 a 51 sobre Catamarca, la categoría Sub 15 venció a Jujuy por 62 a 48, y el femenino Sub 16 se impuso a Tierra del Fuego por 46 a 32.

En Pádel, Salta venció 2 a 1 a La Pampa en categoría Femenino. Además, en Voley Playa fue victoria de 2 a 0 sobre Formosa.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación