SERGIO MASSA ANUNCIÓ QUE LOS TRABAJADORES NO REGISTRADOS COBRARÁN UN BONO DE $94.000 EN DOS CUOTAS

El ministro de Economía, Sergio Massa y la directora de ANSES, Fernanda Raverta anunciaron una nueva serie de medidas en plena campaña electoral para trabajadores no registrados. Se trata de un bono de $94.000 que se dividirá en dos cuotas a abonar en octubre y noviembre.

Las medidas para el sector informal se presentaron en el Ministerio de Economía y alcanzarán a 3.000.000 de personas. La inscripción estará disponible a partir del miércoles 27 de septiembre a las 14 horas y permanecerá abierta durante todo el mes de octubre.

El beneficio se trata de un refuerzo similar al IFE, que el Gobierno brindó durante la pandemia, para compensar a este sector de los efectos de la alta inflación.



“Pretendemos mantener el equilibrio en las cuentas públicas, pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a los efectos de cuidar el ingreso de todas y todos los argentinos. Tenemos un objetivo: recuperar el ingreso para mejorar la calidad de vida de la gente y estas medidas van en ese sentido”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

Por su parte, la titular de ANSES, Fernanda Raverta, expresó: “A partir de mañana, desde las 2 de la tarde, va a estar abierta la inscripción por internet en la página de ANSES con Clave de la Seguridad Social. Con este refuerzo vamos a llegar a aquellos hombres y mujeres que tienen más de 18 años, menos de 64, que no están alcanzados por ninguna prestación o asistencia del Estado y que no tienen trabajo formal”.

Bono para trabajadores informales: de cuánto es y a quiénes alcanza

El nuevo “IFE” está dirigido a trabajadores no registrados;

El bono será otorgado a 3 millones de personas;

El refuerzo está destinado a aquellos que no quedaron alcanzados por los anuncios de “alivio” anteriores.

Paso a paso, cómo inscribirse para cobrar el bono

El nuevo IFE está destinado a personas de entre 18 y 64 años, que no tengan ingresos registrados y no reciban ningún tipo de asistencia económica del Estado. Además, será necesario que cuenten con la Clave de Seguridad Social y una CBU o clave bancaria a nombre del titular que lo solicite para cobrar el monto. Para acceder a este refuerzo, las personas no deberán tener:

Trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares)

Jubilación o pensión

AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar

Planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo)

Prestación por desempleo.

Asimismo, ANSES realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes

Quienes cumplan con los requisitos podrán acceder al bono desde la página web de Anses o desde la App Mi Anses a partir del miércoles 27 de septiembre, entre las 14 y 22 horas.