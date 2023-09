"PASE LO QUE PASE" FUE EL ÚNICO GANADOR SALTEÑO DEL MARTÍN FIERRO FEDERAL

¡Y Salta de nuevo trae un Martín Fierro Federal! De la mano de Diego Jauregui y Milagro Padilla, conductores del programa "Pase lo que Pase".

El día sábado 23 de septiembre se realizó en Bahía Blanca la entrega de los premios Martín Fierro Federal y nuestra provincia fue bien representada, estuvo nominada en varias ternas, en televisión y radio.

Finalmente fueron los chicos de "Pase lo que Pase" quienes lograron ganar uno de estos importantes reconocimientos a la labor periodística del interior.

El programa se encuentra al aire con su 4ta temporada y compartía la terna de entretenimiento con "La Gran Mañana" de AM 540 de Puerto Madryn (Chubut), y "Más Chance" de FM la 100 de Mar del Plata.

Diego y Mily no ocultaron la emoción a la hora de subir al escenario y agradecer por el brillante Martín Fierro Federal.

"Se nos daban cosas en el camino. Desde el momento uno que salimos de Salta nos pasaron cosas increíbles,·, compartió Milagro en el programa Un Nuevo Día, perteneciente a la misma radio FM 90.9 y que estuvieron nominados en marzo en la misma terna, entretenimiento.

"Elijo creer", era la frase que repetían los conductores a la par que vivían con nervios pero pura felicidad, todo el camino a la tan esperada noche.

"Uno va en representación del medio, todo tiene que ver con todo, cada logro o cosa que nos pasa", reconoció Diego mientras dialogaba con sus compañeros.

"Tenemos un lindo equipo de trabajo. No es fácil ganar un Martín Fierro", agregó, y no dejó pasar otra lista de agradecimientos para todas las personas que lo acompañaron no solo en esta aventura, sino en tantos años de programa.

"Agradecemos a toda la frente esto es para toda salta es un orgullo representar a nuestra provincia. Gracias a todos aquellos que confiaron en este proyecto".