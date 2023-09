INDIGNANTE: UN JOVEN CON DISCAPACIDAD MOTORA NO PUEDE CIRCULAR POR FALTA DE OBRAS

Sandra Flores, madre de una joven con discapacidad motora, dialogó con TodoSaltaNoticias y el programa UnNuevoDía para reclamar que su hija no puede circular con libertad por falta de obras en su cuadra ubicada en el barrio Los Ceibos.

Esta situación se debe a que no concluyeron las obras de pavimentación en el barrio, ella relata que la Municipalidad "rompió parte de la vereda y no puedo ingresar a mi casa, la cual es especial para niños con discapacidad".

Su hijo tiene 17 años, Sandra relata que no puede ingresar a su propio automóvil, para hacerlo debe utilizar la vereda de su vecina, alzarlo y recién ahí puede subirlo al vehículo, está agotada de que no resuelvan su problemática ya que esto es algo que debe realizar todos los días.

Mencionó que ya realizó un video y un reclamo formal a la Municipalidad en el mes de Agosto, es ahí que ella expone su situación y la de todos los vecinos ya que además de romper dejaron totalmente inhabilitados a los vehículos a que ingresen a sus domicilios.

La Municipalidad el viernes pasado levantó las máquinas y no les dieron ninguna explicación, "nos dijeron que no van a pavimentar por falta de pago ya que no tiene el cemento".

Ahora no tienen pavimento, ripio y encima no pueden ingresar con sus vehículos. La vecina de Sandra tiene a su hija que utiliza silla de rueda motorizada y se encuentra en la misma situación que ella, esto significa, que no puede moverse por el ripio de la calle, ni por los desniveles que presenta la calle y menos cuando se genera barro en el lugar.

En la misma cuadra hay una niña que tiene convulsiones y si la ambulancia necesita ingresar para atenderla se verá imposibilitada. Los transportes que buscan a los adolescentes que realizan terapia los esperan en la esquina por este motivo.

La obra de pavimentación comenzó en Octubre del año pasado por una obra de la intendencia para que pueda ingresar el colectivo 8 hacia la zona pero aún no termina y encima les dijeron que van a concluir por "falta de presupuesto".

Antonio, un vecino, relató con mucha indignación que no puede ser que "esté tan horrible la calle y no puedan transitar los autos". Solicitó que se pueda terminar el trabajo que se comenzó ya que se viene la temporada de lluvias y la situación va a ser mucho más grave ya que no van a poder transitar con normalidad.