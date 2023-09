ROSSI A VILLARRUEL: "SOS UNA INFILTRADA DE LA DEMOCRACIA"

El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Agustín Rossi, cuestionó las visitas que la candidata a vice de Javier Milei, Victoria Villarruel, le hacía a Jorge Rafael Videla. "Yo creo que vos en el fondo reivindicas la dictadura. Nunca te escuché una crítica a la dictadura, nunca te escuché criticar la tortura, nunca te escuché criticar el robo de bebés. ¿Sabés a quién me hacés acordar? A Astiz. ¿Viste que Astiz se infiltró en las organizaciones de las Madres? Vos sos una infiltrada de la democracia, vos no creés en la democracia", dijo Rossi en el debate en TN.

Minutos después, Rossi se diferenció de manera clara tanto con Villarruel como con el candidato del macrismo, Luis Petri: "Hay dos caminos posibles. Nosotros te proponemos un camino lleno de amor y orgullo por nuestra patria, en donde los derechos de las mujeres, los derechos humanos y de los trabajadores sean nuestra guía", señaló el actual jefe de Gabinete.

"Con Sergio Massa te proponemos un camino de crecimiento económico con inclusión social, con más salario para los trabajadores, fortaleciendo a las familias para que nuestros chicos crezcan en un ambiente seguro y cálido. Para construir más universidades para nuestros jóvenes y fortalecer a los empresarios que apuestan al crecimiento del país", dijo Rossi.

El jefe de Gabinete protagonizó varios fuertes cruces con la postulante de La Libertad Avanza, de Javier Milei. "Se sabe que nosotros hace tiempo estamos en la función pública, lo que no se sabe es de qué vive ella. Porque ella recién ahora es la primera vez que tiene un trabajo declarado", sostuvo el candidato de Unión por la Patria en el primero de ellos, y agregó: "La primera vez que sacaste un cuit y un cuil fue cuando fuiste diputada nacional".

Respecto a las propuestas de políticas de género, Rossi volvió a poner el foco Villarruel y el candidato a vice de Juntos por el Cambio, Petri. "Las mujeres van a ser las principales perjudicadas con la política de achicamiento y ajuste que plantean los partidos de derecha y ultraderecha. Nosotros creemos que hay que seguir fortaleciendo todas aquellas políticas que acortan la brecha de género, la desigualdad que existe entre hombres y mujeres", manifestó.