PODIO DEL PARQUE DE LA FAMILIA EN EL REGIONAL DEL NOA DE TENIS DE MESA

Jugadores del Parque de la Familia se destacaron en el Regional del NOA de Tenis de Mesa realizado el 16 de septiembre en el predio de la Sirio Libanesa. Allí, los jugadores del Parque se consagraron campeones en distintas categorías.

En la categoría sub 13 Braian Ocampo se consagró campeón y se ubicó en tercera posición en la categoría sub 15. En tanto, Agustín Aguirre logró el primer puesto en categoría sub 15, y en la categoría sub 11 fue campeona Daiana Toscano.

El Parque de la Familia ofrece clases gratuitas de Tenis de Mesa para iniciados de lunes a jueves a las 16 hs y para nivel avanzado de lunes a miércoles a las 17 hs. Las prácticas se realizan en el SUM.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación