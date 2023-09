PARAGUAY VA A LA ONU POR LA HIDROVÍA Y PIDE QUE ARGENTINA RESPETE EL TRATADO DE LOS 80

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su intención de llevar el conflicto por el peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en un esfuerzo por presionar a Argentina para que revierta su decisión de cobrar peaje en este vital corredor fluvial.

“El sistema multilateral del Mercosur tampoco está pudiendo resolver el conflicto de la hidrovía Paraguay-Paraná donde se están incumpliendo tratados internacionales”, lanzó Peña. Aseguró que será uno de los ejes de su presentación en el recinto de las Naciones Unidas.

Paraguay interpreta que la decisión de la Argentina de cobrar un peaje de 1,47 dólares a barcos internacionales en el tramo de Confluencia-Santa Fe es ilegal y unilateral según estipula el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, el cual se ampara en el Tratado de Montevideo de 1980 donde se establece el marco normativo común para el transporte en la Hidrovía.

“Estamos luchando para que este proyecto de integración de la Hidrovía sea realmente de integración y no de división como estamos enfrentando en la actualidad”, consideró Peña. Consultados por TN, desde la delegación argentina no hicieron comentarios oficiales y no se descarta una reunión bilateral entre Alberto Fernández y el presidente paraguayo.

Además del pronunciamiento durante la apertura de las sesiones de la ONU, este medio pudo saber que desde Asunción ultiman los detalles para llevar el reclamo por el peaje de la Hidrovía al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, que podría oficiar como tribunal de arbitraje en esta controversia.

Desde Cancillería adelantaron que evaluarán si efectivamente este tribunal cuenta con la competencia correspondiente para dirimir una controversia de estas características dado que el mencionado Tratado de Montevideo no lo estipula así.

Según pudo saber TN, el enojo de Paraguay también reside en que históricamente en el tramo de Confluencia la empresa belga Jan de Nul, que hasta 2021 contaba con la concesión por el dragado y balizamiento de toda la Vía Navegable Troncal –como se llama la hidrovía en la parte argentina-, nunca cobró peaje a los barcos internacionales.