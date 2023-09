LIONEL MESSI Y JULIÁN ÁLVAREZ FUERON NOMINADOS A LOS PREMIOS THE BEST

La FIFA anunció este jueves los nominados a los premios The Best, y entre los seleccionados están nada menos que los argentinos Lionel Messi y Julián Álvarez. El galardón es entregado a los mejores futbolistas del período comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023.

Messi (ganador del último The Best) y Julián ocupan la lista junto a Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Erling Haaland, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé, Victor Osimhen, Declan Rice y Bernardo Silva.



Mientras que Julián irá por su primer The Best, Messi buscará conquistar el tercero, tras los conseguidos en 2019 y 2022. Para la lista de nominados no se tuvo en cuenta el Mundial Qatar 2022, certamen que sí entró en el premio del año pasado.

En el capítulo femenino, que toma en consideración el reciente Mundial en Australia y Nueva Zelanda, figuran como candidatas las españolas Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso, Salma Paralluelo (campeonas del mundo) y Mapi León, la colombiana Linda Caicedo, las inglesas Rachel Daly, Alex Greenwood, Lauren James y Keira Walsh, la francesa Kadidiatou Diani, las australianas Caitlin Foord, Sam Kerr y Mary Fowler, la estadounidense Lindsey Horan, la sueca Amanda Ilestedt y la japonesa Hinata Miyazawa.