EXARQUERO DE BOLIVIA SOSTIENE QUE LA SELECCIÓN ARGENTINA VA A PERDER Y QUE MESSI NO VA A BRILLAR

Aún no se sabe si Messi jugará como titular este martes en Bolivia, pero las especulaciones y análisis ya empezaron y uno de los que no se guardó nada fue el exarquero José Carlos Fernández, para quien la presencia del capitán de la Albiceleste puede ser un factor positivo para Bolivia: "La altura lo mata psicológicamente".

"Te lo voy a decir con toda la sinceridad. Están pendientes porque la gente quiere ver a Messi, pero si me preguntas a mí, quiero que juegue. ¿Por qué? He visto los peores dos partidos de su carrera en la ciudad de La Paz, donde yo lo he visto sufrir. Psicológicamente lo mata", sostuvo el exarquero con 25 partidos en el combinado boliviano en diálogo con D Sports Radio.

Fernández también cree que le ganará una vez más a la selección: "No veo mucha diferencia. Argentina siempre es superior, pero siempre está asustada de ir a jugar a La Paz. Es un común denominador de todas las selecciones. Siempre va a asustada a pesar de que ha sacado resultados importantes en su momento".