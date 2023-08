LA NASA LE SUELTA LA MANO A ELON MUSK

“Elon Musk morirá en el viaje a Marte”, afirmó la doctora Michelle Thaller, científica de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). La especialista se refirió a la misión del magnate dueño de Space X de viajar a Marte en un futuro, luego de la serie de viajes a la Luna que planea realizar.

La especialista tuvo una mirada pesimista y opinó que se trata de una “misión suicida”, ya que el multimillonario morirá en su viaje al planeta rojo. Thaller trabaja como científica en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA y tiene décadas de experiencia en el sector, por lo que su opinión es muy tomada en cuenta por los especialistas.

Cuáles son los riesgos de viajar a Marte

De acuerdo a Thaller, el principal riesgo en esa travesía es la radiación especial, que mataría a los viajeros antes de llegar a destino. Actualmente, el ser humano no dispone de la tecnología adecuada para mantener seguros a los tripulantes de un viaje a Marte, y evitar que mueran o aumenten el riesgo de cáncer o enfermedades degenerativas provocadas por esta energía.

“Si el Sol tiene una gran erupción solar o una gran eyección de material, lo que ocurre con bastante frecuencia, eso lo mataría”, explicó la especialista. A pesar de sus preocupaciones, la doctora Thaller reconoció que le gustaría que algún día este tipo de viajes sean posibles. “Me encantaría ver humanos en Marte”, aseguró.

No es la primera vez que alguien cuestiona los planes espaciales del empresario multimillonario, ya que el astronauta de la NASA Stanley Love coincidió con los dichos de Thaller, y agregó: “Creo que ese viaje sería horrible”. “No hay un planeta B. La Tierra es nuestro planeta. ¿Creo que llegar a Marte es posible? Sí. ¿Creo que sería agradable? No, creo que será horrible”, aseguró, oponiéndose a Musk.

El viaje a Marte que planea Elon Musk

En el 2021, Musk dijo que Marte podría asegurar la supervivencia humana en el futuro, aunque advirtió que el traslado al planeta rojo será “peligroso e incómodo”, especialmente en las primeras experiencias. En su momento, hasta llegó a reconocer que “muchas personas morirán”, acordando con los comentarios de Thaller.

“Puede que no regreses con vida, pero es una aventura gloriosa y será una experiencia increíble”, comentó. “Honestamente, un grupo de personas probablemente morirá al principio. Es difícil ir allí”, añadió.

Marte presenta numerosos desafíos para los humanos, ya que su temperatura promedio es de aproximadamente 62 grados bajo cero, además de tener cerca de un tercio de la gravedad de la Tierra y una atmósfera delgada y no respirable.

El plan del magnate es lograr poner en órbita a aproximadamente 1 millón de personas para el 2050, pero llegar por primera vez al inhóspito planeta mucho antes. "Me sorprendería si no aterrizamos en Marte dentro de cinco años", afirmó en recientes declaraciones.