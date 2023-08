LAS JUGADORAS ESPAÑOLAS QUE GANARON EL MUNDIAL Y DERROTARON AL MACHISMO EN LA CANCHA

Las campeonas del Mundial de Fútbol Femenino renunciaron en masa a la Selección Española hasta que no cambie la dirigencia. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales le encajó un beso de prepo a la futbolista Jenni Hermoso. Después la presionó, la culpó, habló mal de ella, se victimizó y se negó a renunciar. Jenni replicó que el beso no fue consentido y el escándalo se transformó en el #MeToo del fútbol mundial. El movimiento #SeAcabo llegó a la Argentina.

La jugadora de fútbol Alexia Putellas escribió “Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera Jenni Hermoso”, a partir del discurso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales que dijo que el beso a la jugadora Jenni Hermoso fue consentido y que el feminismo es una “lacra”.

El el hashtag #SeAcabo se consagró en la red social de Twitter para visibilizar el machismo en este deporte.

Jenni Hermoso desmintió que el beso, después del triunfo, con las manos agarrándolas sea consentido. Y el repudio a Rubiales creció, aunque fue aplaudido por los hombres que lo escuchaban y ese aplauso resonó más como una complicidad inaceptable en un mundo que ya no acepta que las mujeres sean tocadas, cacheteadas, besadas sin que ellas quieran y el menosprecio como forma de silenciarlas. “Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Sencillamente, no fui respetada”, describió Jenni Hermoso en un comunicado.

Jenni y las 23 campeonas del mundo y otras 58 futbolistas anunciaron que no jugarán en la selección femenina mientras siga la actual dirección. El plantón es un hecho inédito en la historia del fútbol. Las femififas no aceptan las amenazas de juicios, presiones laborales y deportivas y aseguran que no van a aceptar el abuso, los argumentos machistas y a los dirigentes violentos y que con la copa en la mano no bajan la cabeza y hacen huelga anticipada para no ser maltratadas.

La renuncia masiva es un escándalo no solo para el deporte español, sino para la política y para el fútbol mundial. Al movimiento se lo conoce ya como el #MeToo español y muestra, hasta que punto, el backlash o la reacción machista pueden crecer, pero no volver a naturalizar la cultura de la violación que presupone que el cuerpo de las mujeres le pertenece a quién se quiera abalanzar, besar, tocar o penetrar sin pedir permiso.

Después del consenso para que Rubiales renuncie, el dirigente declaró a los gritos, el viernes 25 de agosto, al mediodía, en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol (y aplaudido por un auditorio masculino que ahora queda más en ridículo al provocar la renuncia del mejor equipo femenino del mundo), que no iba a dimitir, que la jugadora lo había alzado, que había consentido el beso y le había dicho “vale” cuando él le preguntó si le daba un pico, que el deseo que había sentido era el mismo que podía sentir por sus hijas y que el falso feminismo era una “lacra”.

Las palabras de Rubiales generaron todavía más rabia y renuncias. Las jugadoras dijeron que no volverán a la Selección si no se apartan los actuales dirigentes.

“Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó (Rubiales) y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, replicó, después de la conferencia de la Real Federación Español de Fútbol (RFEF), Jenni Hermoso.

Otro hit de la masculinidad actual es la ultra victimización en donde se asocial el cuestionamiento al fusilamiento y se hace un merengue con la palabra cancelación en donde un pedido de concreto aparece emparentado al exterminio. Rubiales se quejó que “lo estaban matando”. Si no es más el hombre más importante de la dirigencia española de fútbol no está muerto, no tiene más un trabajo (ni siquiera ningún trabajo), ni está preso, ni nada más que no ostentar un cargo para el que hay que tener ética y conductas responsables.

Rubiales además llevó a sus hijas para dar su discurso en la Federación y las usó como escudo aun cuando estaban llorando porque, claro, para ellas era una situación angustiante. Pero ser padre o tener hijas mujeres no hace, por simbiosis, que los varones respeten a otras mujeres (y, muchas veces, tampoco a sus hijas).

“Rubiales minimiza sus actos para poner el foco en quienes reaccionan y así tachar esa reacción de desmedida. Él es la víctima, las mujeres sus verdugas: el tándem ideal para no hacerse responsable de su comportamiento”, escribe Requena, autora del libro Intensas. Exageradas, intensas, locas, mentirosas, malas, verdugas, asesinas, odiadoras. Las mujeres que dicen “basta” son tildadas de villanas y el señor que se toca los testículos, alza sin preguntar y besa sin pedir permiso una víctima de las campeonas que en vez de festejar querían llevarse su cargo de trofeo por pura malicia.

Rubiales enfatiza que fue un beso “sin deseo” igual que si hubiera sido “con una de sus hijas”. La aclaración ya es desagradable e innecesaria. Pero el énfasis en la falta de deseo tiene más deseo en retumbar en otros muchos hombres españoles que contestan el límite al acoso con el desplante sobre los cuerpos de las mujeres que no ocupan lugares tradicionales. No tener deseo no es una prueba de inocencia. Pero, además, implica pasar de justificar el acoso a impregnarlo de la idea que las feministas o las futbolistas no son deseables y, si no lo son, por lo tanto no hay abuso, acoso o violación.

La mejor jugadora de Argentina, que se despidió llorando, desde su Twitter, en el que en su portada tiene la camiseta n° 10 celeste y blanca, la que tiene una foto abrazada a Leo Messi en la AFA, Estefania Banini y también jugadora del Atlético de Madrid, escribió: “Un momento que debería ser lindo se convirtió en esto! Seguimos viendo machismo y abuso de poder en el fútbol femenino. Es muy triste, pero contás con el apoyo de mucha gente! Estamos con vos Jenni Hermoso”.

Hay una lección más que deja este mundial: contarle a las niñas que tienen que ser respetadas y que, si no las respetan, van a contar con otras mujeres que las ayuden, las sostengan y las protejan para que sus sueños o sus necesidades no las obliguen a aguantar. #SeAcabo.

Con información de Infobae