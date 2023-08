"DECIR QUE LA SOCIEDAD SALTEÑA NO DISCUTE O ENTIENDE DE POLÍTICA ES LAMENTABLE"

Gustavo Farqharson, delegado del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), no dejó pasar los dichos del periodista Jorge Lanata y pidió que se disculpe.

Cuando el candidato a presidente, Javier Milei ganó en las elecciones PASO 2023, los resultados mostraron diferentes zonas en las que el líder de La Libertad Avanza fue apoyado, uno de esos lugares fue Los Andes, en donde Milei tuvo una muy buena elección.

Este dato no pasó desapercibido para el conocido periodista Jorge Lanata ni para Eduardo Feinmann.

"Cuando yo veo en San Antonio de los Cobres, perdón esto y dicho con respeto a la gente de ahí, en la loma del orto, en un lugar en donde llegan de pedo los diarios, donde no hay ninguna politización de nada", dijo Lanata a Feimann, quien dijo con un "el wifi llego hace tres o cuatro años, y eso cambio bastante".

La discusión continuó y Lanata remató con un "¿pero vos te imaginas a los coyas discutiendo política?".

Gustavo Farqharson no dejó pasar estas declaraciones: “Lamentable y demuestra una ignorancia y una concepción centralista”, manifestó a FM Aries.

“Decir que acá la sociedad salteña no discute o no entiende de política es lamentable, y más en el tono en que lo dice tratando de mostrarse chistoso, cuando en realidad de chistoso no tiene nada”, expresó.

"Es muy agraviante sobre todo para la cultura de San Antonio de los Cobres”, agregó el delegado del INADI y sostuvo que Lanata debería reconocer su error y pedir las disculpas correspondientes.

“Es cuando se subestiman los discursos que generan estigmas, sobre ciertos sectores y este es uno de ellos, claramente discriminatorio”.