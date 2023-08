INSEGURIDAD Y POSIBLES SAQUEOS: ¿QUÉ DICEN LOS COMERCIANTES?

En Salta la policía trabaja de manera extensiva para poder llegar a todos los rincones de la ciudad y brindarle seguridad a los vecinos. Sin embargo, los trabajadores viven con la incertidumbre y el miedo cada vez que tienen que abrir las puertas de sus locales.

En el recorrido realizado por el medio para conocer la situación de nuestros comerciantes, Luis Cáceres, dueño de la juguetería Pilchitas, ubicado en la peatonal Florida 228, compartió su panorama frente a este difícil momento.

"Estamos con una incertidumbre muy grande porque no sabemos si nos van a robar o no. No sabemos qué hacer, si va a entrar una persona, cómo va reaccionar, si te va a lastimar ".

En su local, las persianas están a medio cerrar, como una manera rápida de prevenirse ante cualquier sucedo. "No se puede cerrar porque uno tiene su obligación como contribuyente, tiene que pagar sus impuestos", dijo Luis.

El trabajador también reflexionó sobre la situación a nivel país (social-económico) que "afecta a la clase media y al pobre".

"Tenemos un grupo de WhatsApp", agregó. Esta es la manera en la que los comerciantes logran establecer una suerte de seguridad y alarma entre ellos.

Algunos incluso contrataron seguridad aparte. "Yo no puedo contratar seguridad privada porque se va de mi presupuesto pero de llegar a hacerlo lo hago", comentó Luis.

"La gente tiene miedo, no hay mucha gente circulando por las peatonales. Es una incertidumbre, no se sabe qué va a pasar".

También reiteró que por el momento no se han registrado saqueos en la zona centro, o por lo menos su zona. Por el momento todo lo que circula son rumores o amenazas.