JUAN MARTÍN DEL POTRO CONFIRMÓ QUE NO JUGARÁ EL US OPEN

Delpo escribió una sentida carta en la que lamenta no poder estar presente en el Grand Slam de Estados Unidos: “El dolor que siento no me permite enfocarme en un regreso”.

Juan Martín del Potro anunció oficialmente que no estará en el Grand Slam de Estados Unidos debido a sus inconvenientes personales, que lo acosaron durante toda su carrera.

En una sentida carta publicada en su cuenta oficial de Twitter, la Torre de Tandil explicó con detalles el motivo de su ausencia en el país del norte. “Mi deseo de volver a una cancha tan especial como lo es el US Open me tenía muy ilusionado. Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100% para poder sentirme cómodo y contento de compartir, una ves más con ustedes, un momento único”, comenzó el escrito del doble medallista olímpico.

“También saben que el dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar la calidad de vida. Les agradezco la compañía, la comprensión y los mensajes de aliento que me dejan. Les mando un abrazo grande. Espero verlos pronto”, concluyó el breve comunicado.

De esta manera, Delpo no cerró las puertas a un posible “último baile”. Es que el referente del tenis argentino había hecho una promesa cuando La Scaloneta logró la consagración en Qatar y celebró el campeonato del mundo con una promesa: “Si Argentina gana el Mundial, vuelvo a jugar”.

Si bien su máxima intención era la de afrontar el compromiso que supo conquistar en 2009, sus molestias físicas se lo impidieron. El torneo se jugará del 28 de agosto hasta el 10 de septiembre. Y los fanáticos lamentarán la ausencia de la Torre. The Last Dance deberá esperar. Es que en una de sus últimas declaraciones públicas, el tandilense había asegurado que aún no tiene cerrada con llave y candado la puerta del tenis. “Es un deseo interno pisar la cancha por última vez, pero mi físico me manda mensajes que no son compatibles con ese deseo”, explicó recientemente en una conferencia de prensa en el marco del lanzamiento de una campaña denominada Open for Us.

El campeón del US Open 2009 se lesionó la rodilla en junio de 2019 y pese a sus reiterados intentos (y cirugías mediante) jamás se recuperó, siendo su última aparición en el circuito en febrero de 2021 cuando perdió en la ronda inicial del Argentina Open con el azuleño Federico Delbonis por 6-1 y 6-3 en la cancha central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El tandilense, figura excluyente del equipo de Copa Davis que fue campeón por única vez en la historia el 27 de noviembre de 2016 tras imponerse en la final ante Croacia, en Zagreb, por 3-2, analiza la posibilidad de volver a disputar un encuentro, pero para ello el cuerpo deberá enviarle buenas señales.

Del Potro, quien fue número 3 del mundo en 2018 y conquistó 22 títulos en el circuito de la ATP (el más importante el US Open de 2009), ganó además la codiciada Ensaladera y fue medalla de bronce en los Juegos de Londres 2012 y de Plata en los de Río 2016, para completar una carrera extraordinaria.