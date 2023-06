ATENTADO A CRISTINA KIRCHNER: GERARDO MILMAN SE "AUTOIMPUTÓ"

El diputado Gerardo Milman se presentó en los tribunales federales y se "autoimputó" en la cuasa por el intento de asesinato a Critina Kirchner. En medio de los tironeos por la elevación a juicio oral de la primera parte de la causa, la medida inesperada tomada por el legislador le permite acceder a expediente.

El abogado que se hará cargo de la defensa es Manuel Barros, que, según señalaron en los tribunales, fue letrado de Gendarmería Nacional e incluso habría tenido alguna vinculación en la causa por la muerte de Santiago Maldonado.

El fiscal Carlos Rívolo, que tiene delegada la investigación, ya había señalado que el legislador no estaba formalmente imputado. No obstante, en el marco de la gravedad institucional del ataque, había solicitado que se secuestrase su teléfono, previo a un proceso de desafuero que debía iniciar el Congreso de la Nación. La jueza María Eugenia Capuchetti se lo negó, precisamente, porque no estaba imputado.

De esta manera, la jugada de Milman llamó la atención en los tribunales por el momento en que se hizo.

Esto generó críticas de la defensa de Cristina Kirchner contra la jueza y el fiscal. Los abogados de la vicepresidenta insistirán la semana próxima con la recusación de Rívolo. La Cámara Federal, en tanto, debatirá a partir del 22 de junio si hace lugar al pedido del secuestro del teléfono de Milman.