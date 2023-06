LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 20 QUEDÓ ELIMINADA

La Selección argentina Sub 20 se perdió 2-0 ante Nigeria por los octavos de final del Mundial juvenil, en el estadio San Juan del Bicentenario, y quedó afuera de la competencia.

Los dos goles del equipo africano partieron desde los pies de su arquero y el desorden defensivo de la Albiceleste hicieron que la pelota terminara en la red. Ibrahim Muhammad y Rilwanu Sarki fueron los hombres que vencieron a Federico Gomes Gerth.

El conjunto de Javier Mascherano se había clasificado primero en el Grupo A con tres victorias en tres partidos, luego de derrotar a Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda en la fase inicial.

El elenco africano había finalizado tercero detrás de Brasil e Italia en el Grupo D, pese a que los tres elencos cosecharon seis puntos, y se clasificó a la instancia de eliminación directa como uno de los cuatro mejores terceros.

Javier Mascherano habló tras la eliminación del Mundial Sub 20: "Sabíamos que si cometíamos algún error, lo podíamos pagar y lamentablemente los dos descuidos que tuvimos terminaron en gol. El equipo lo intentó de todas maneras, por todos los medios y no hay nada que reprochar. Los chicos dejaron todo, tuvimos muchas situaciones y no se dio. El fútbol a veces te da y a veces te quita; hoy nos quitó y hay que felicitar a Nigeria".

Sobre sus futbolistas, el entrenador opinó que deben recuperarse: "Hay que entender que en este juego muchas veces el merecimiento no tiene nada que ver con el resultado; los chicos tendrán que levantar la cabeza y seguir con sus clubes. La vida sigue: nos duele en el alma porque hicimos todo para seguir en este campeonato, pero me voy con la tranquilidad de saber que hicimos todo lo posible, pero no se dio".