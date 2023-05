EL ÚLTIMO TEDEUM DEL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ Y SUS DICHOS POR EL ACTO ENCABEZADO POR CRISTINA KIRCHNER

En la fecha se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, y el presidente Alberto Fernández estuvo presente en el Tedeum.

Lo recibió el arzobispo porteño, Mario Poli, en esta última ceremonia religiosa en la que Alberto participará como presidente de la Nación.

"Tenemos que construir una convivencia democrática que nos falta. Está claro que en la diversidad pensamos disiento y tenemos miradas y aspiraciones de país distintos, pero tenemos todos los compromisos que usted cardenal nos ha marcado: primero los últimos nos enseña el papa Francisco", expresó Fernández.

"Quiero darle las gracias por esta oportunidad de dar unas palabras en el Tedeum”, dijo y recordó los dichos de Jorge Bergoglio. “Nunca dejó de ayudar cuando la Argentina lo necesitó. Quiero rezar por él, por ustedes, y por cada argentino y argentina, para que de una vez por todas podamos construir esa unidad de la que habló el cardenal, y para que podamos construir en unidad una sociedad más justa”, continuó.

Al momento de hablar con la prensa, el presidente recordó a Néstor Kirchner y explicó el motivo de su ausencia en el acto que se realizará horas más tarde encabezado por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

"Para los que somos peronistas tenemos que estar todos en la plaza recordando a Néstor, porque Néstor nos unió".

"Yo no voy a estar, pero Néstor nos unió", aclaró, y explicó que "no voy a estar en Buenos Aires, estoy terminando y me estoy yendo", tras su presencia en el Tedeum en la Catedral metropolitana, porque "tengo mi familia en Chapadmalal".

Agregó que "no busquemos un título para que nos peleemos" porque "hoy tenemos que estar más juntos que nunca".