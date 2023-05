ADIOS A LA REINA DEL ROCK

Murió Tina Turner, la icónica cantante de rock estadounidense, este miércoles a sus 83 años según confirmó el diario The Mirror. La artista se encontraba en Zurich y hacía años combatía una dura enfermedad.

“Un comunicado que anuncia su muerte dice: ‘Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir’”, anunciaron desde el periódico de Gran Bretaña.

Anna Mae Bullock, popularmente conocida como Tina Turner, fue una de las principales estrellas del mundo de la música estadounidense. Además de cantar, también fue compositora, actriz, bailarina y coreógrafa. Después de una carrera de 54 años, la artista se había retirado de los escenarios en 2013 a sus 73 años, cuando adquirió la nacionalidad suiza y se mudó a Zurich.

Será recordada por interpretar canciones como Proud Mary, We Don't Need Another Hero, Whats Love Got to do With It, The Best, Don't Wanna Lose You y Steamy Windows.