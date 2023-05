TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA DE PARO

En el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química de Salta ubicada en calle Almirante Brown se está llevando a cabo un paro para solicitar la renuncia del Secretario del sindicato.

El referente de los trabajadores Juan Cardozo mencionó que se llamó a una asamblea ya que se quiere salir de la federación con la cual los trabajadores no están de acuerdo porque al salirse de la federación se quedan sin convenio colectivo, "nos quiere llevar a una federación donde él tiene un negocio en el que está acostumbrado a echar gente, no cumple con el convenio colectivo y la verdad es que no estamos de acuerdo, por eso pedimos la renuncia del Secretario General Sergio".

El sueldo de los trabajadores es entre $120.000 y $140.000, no supera la canasta básica.

Un trabajador que se encuentra en el lugar manifestó que "queremos que nos garanticen la seguridad a todos los trabajadores. El secretario amotinó a personas extrañar y hasta que no nos garanticen la seguridad física no vamos a ingresar".