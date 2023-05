Fueron sus buenas actitudes, respeto y gran trabajo lo que lo hicieron resaltar. La humildad y cariño sincero a su familia fueron de las características más destacadas del salteño.

Lamentablemente en la jornada de ayer, Antonio fue el octavo participante en dejar la cocina más famosa del país. Su mamá dialogó con el programa BuenosDíasCiudad por la 103.9 FM y esto fue lo que contó.

"Estoy contenta con todo lo que vivió mi hijo. Cumplió su sueño, es chico y tiene todo por delante", dijo Marta, la mamá de Antonio.

Compartió una intimidad de la familia y es que la abuela del ex participante de Masterchef, es una persona muy mayor y muy allegada a su nieto. Por ese motivo, en la noche de ayer la familia López decidió no ver el programa. "No queríamos darle la mala noticia", agregó Marta.

La salida del mercedeño causó mucha emoción en el piso. Los participantes, jurados y la presentadora, Wanda Nara, se vieron conmovidos. "Cuando lo vi llorando me dieron ganas de ir a abrazarlo", dijo con nostalgia.

"Le pido a Dios que siempre ilumine su camino. Él dijo que iba por su sueño, por mi y por su pueblito. Nos hizo quedar bien a todos".