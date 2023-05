CRISTINA SE DEBATE ENTRE MASSA, KICILLOF Y DE PEDRO

Sergio Massa, Axel Kicillof y Eduardo “Wado” de Pedro. Esos son los tres nombres que rondan en la cabeza de Cristina Kirchner como posibles candidatos del Frente de Todos (FdT) en las elecciones presidenciales. El desafiante, en el mismo espacio, es Daniel Scioli.



Esta semana, en un plazo de cinco días, ocurrió algo sin precedentes en la era kirchnerista: Cristina, la jefa del espacio, reconoció dos veces que el oficialismo está en una situación de mucha debilidad. Por un lado, la Vice confirmó que no será candidata: no dijo, obviamente, que no le dan los votos porque tiene un “techo bajo” y mucho rechazo en todas las encuestas.

El jueves fue mucho más explícita, al reconocer que el FdT, para volver a ser competitivo, “tiene que volver a enamorar” al pueblo. Es decir que se le escapó parte de su base electoral.

En este contexto, CFK tiene que definir su candidato. En este momento hay tres opciones bien marcadas y un cuarto que asoma. ¿Qué ventaja competitiva tiene cada uno de ellos?

Elecciones 2023: los tres candidatos de Cristina Kirchner para la presidencia



Uno es Sergio Massa. El ministro de Economía tiene una muy buena relación con la Vicepresidenta. Mantienen un diálogo diario. El tigrense adquirió una fuerte experiencia en gestión en los últimos meses con una “papa caliente” como es el Palacio de Hacienda, cuestión que Cristina le reconoce.

Se puede estar de acuerdo con las medidas de Massa o criticarlo porque no logró salir de la crisis económica -su gran “mochila” electoral-, pero en los Estados Unidos y el FMI se le reconoce que se esfuerza por hacer un ordenamiento de la situación y por su enorme vocación de trabajo.

Axel Kicillof, el candidato ideal para confrontar con Milei



Kicillof quiere ir por la reelección en la Provincia y teme que la Vice le pida encabezar la boleta nacional. (Foto: NA)

Otro de los posibles candidatos es Axel Kicillof. El gobernador bonaerense insiste en su deseo de ir por la reelección como mandatario provincial. Pero teme, cada día más, que Cristina lo coloque a la cabeza de la boleta nacional. Tal vez por eso varios es que varios intendentes salieron a pedir que se quede en la Provincia.

Su desventaja para renovar en su cargo provincial es una fuerte interna con Martín Insaurralde, hombre fuerte de Lomas de Zamora, y con varios intendentes que no lo apoyan. A su favor, las encuestas muestran que Kicillof es el candidato que mejor mide en la Provincia, y el único peronista que le puede ganar a Diego Santilli.

Otro de los problemas que tiene la opción Kicillof es que el gobernador bonaerense no traería nuevos votantes: su electorado es el mismo que el de Cristina Kirchner.



Wado de Pedro

Por último, Eduardo “Wado” de Pedro está una situación muy distinta. De gran confianza con Cristina, la Vice le pidió que salga a la cancha con mucha fuerza. Todas las semanas enlaza encuentros con gobernadores e intendentes por su rol de ministro del Interior.

Su perfil es blando y flexible: habla con el campo, con los empresarios y con otros sectores que el kirchnerismo, normalmente, considera enemigos. En otras palabras, puede deslizarse hacia sectores moderados al tiempo que fideliza los votos duros de Cristina.

En el entorno del ministro del Interior están convencidos de que si Daniel Scioli continúa en carrera presidencial, sus chances se incrementan demasiado ya que puede acomodarse en los dos lugares de la fórmula y es una buena expresión del kirchnerismo a la vez que teje buenos vínculos con el círculo rojo.