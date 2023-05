FERNÁNDEZ CONVOCÓ A PARTICIPAR DEL ACTO DEL 25 QUE ENCABEZARÁ CRISTINA

Pese a que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó en reiteradas oportunidades que no será candidata en las elecciones presidenciales de este año, la militancia kirchnerista no pierde las esperanzas de que revea su decisión. Y buena parte de la dirigencia tampoco. En especial porque la exmandataria aceptó la invitación para participar del acto de cierre de lo que será la movilización del 25 de mayo, que estaba pensada inicialmente para insistir con el “operativo clamor”.



Sin embargo, no todos están entusiasmados con el evento. La interna del Frente de Todos atraviesa el proceso de definición de cara a las PASO. En este sentido, el Presidente Alberto Fernández envió un guiño a la vice este viernes.

“El 25/5/2003 cambió la historia. La llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reparación moral, justicia social y derechos humanos. Al cumplirse 20 años, convoco a todas y todos a homenajearlo en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida, Cristina Fernández de Kirchner”, manifestó desde su cuenta de Twitter.

En el acto del próximo jueves se espera que la vicepresidenta aporte una definición más sobre los pasos a seguir del Frente de Todos. Por el momento, solo ratificó que no será candidata, pero no se inclinó abiertamente por ningún referente en particular. El kirchnerismo espera que Cristina marque el camino, mientras que la propia vice llamó este jueves a que “la generación diezmada tome la posta”.

Aún así, CFK tendrá la última palabra, que en este contexto puede ser el puntapié de una demorada campaña. “Si tengo que hacer un archivo de los dirigentes, me quedo con Máximo Kirchner, con Eduardo “Wado” de Pedro, con Andrés Larroque y un par más, pero con el resto...”, señaló en la entrevista en C5N. Aunque aclaró: “No voy a debilitar al peronismo en plena elección”.