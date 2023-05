ANMAT ALERTA SOBRE UN BÁLSAMO LABIAL Y PROHÍBE SU VENTA

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de una marca de bálsamos labiales.

De acuerdo al organismo, se trata de “cosméticos ilegítimos para los que se desconoce el establecimiento a cargo de su elaboración y en consecuencia si han sido producidos bajo las condiciones higiénico-sanitarias pertinentes y/o si fueron formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente al respecto” y, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud.

¿Cuál es el bálsamo labial prohibido?

Los productos prohibidos son:

Lip Balm Protector Labial marca Dots by Skinpurity, variedad Vainilla y Menta con lote MCE02 y vencimiento 05/24

Lip Balm Protector Labial marca Dots by Skinpurity, variedad Galletita de Limón con lote GI243 y vencimiento 03/25

Lip Balm Protector Labial marca Dots by Skinpurity, variedad Frutillas con Crema con lote MCJ01 y vencimiento 05/24

Lip Balm Protector Labial marca Dots by Skinpurity, variedad Sin sabor con lote GT241 y vencimiento 03/25

Lip Balm Protector Labial marca Dots by Skinpurity, variedad Chicle Globo con lote OJ119 y vencimiento 07/24

Lip Balm Protector Labial marca Dots by Skinpurity, variedad Frutos Rojos con lote OF151 y vencimiento 05/24

Lip Balm Protector Labial marca Dots by Skinpurity, variedad Playa y Nieve con lote 9K133 y vencimiento 02/24

De acuerdo con la ANMAT la firma elaboradora, Sweet Orange S.R.L. no posee la debida habilitación para comerciar esos productos.