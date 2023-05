"TENEMOS A LOS JUBILADOS EN UN CUARTITO DEL FONDO"

Guillermo Durand Cornejo estuvo en CNN Salta, donde compartió su interés por cuidar a los jubilados ante la falta de acompañamiento que los mismos sufren todo el tiempo.

Expresó que entre sus aspiraciones está el poder ayudar a los jubilados, porque considera que es un sector “totalmente olvidado y abandonado, y no es solo en Salta sino en todo el país”.

"Hay que cambiar la mentalidad con los abuelos, no les tenemos paciencia, los tenemos en el cuartito del fondo”. También que deben ser defendidos del mismo Estado: “¿Quién les niega la salud? ¿Quién les paga sueldos miserables? Es el Estado, entonces miren si no será su responsabilidad lo que les pasa a los abuelos”.

Dijo además que su regreso se vincula a un pedido de la actual intendenta. “Bettina me dijo que necesitaba que lo ayude, al mes y medio fui candidato, cuando me puse a replantear cosas me surgió el proyecto de una asociación sin fines de lucro para defender a los adultos mayores”, finalizó.