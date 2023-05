SALIÓ LA LA LISTA DE CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA EL MUNDIAL SUB 20

El entrenador Javier Mascherano eligió a los 21 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo.

Luego de su viaje a Europa para tratar de convencer a los clubes para que cedan a las principales figuras, el ex Barcelona regresó al país con más malas que buenas noticias: Alejandro Garnacho, Nico Paz y Facundo Buonanotte no serán parte de la cita.

Los equipos del Viejo Continente se pusieron firmes y no dieron lugar a las negociaciones a pesar de la insistencia de los propios jugadores y del entrenador. Los clubes argentinos, en tanto, se comprometieron a ceder a sus futbolistas sin excepción.

El torneo se jugará en la Argentina del 20 de mayo al 11 de junio de 2023.

La lista de la Selección argentina Sub 20 para el Mundial. (@afaseleccion)

CLAA, Nicolás (CA. Lanús)

GIAY, Agustín (C. A. San Lorenzo de Almagro)

DILOLLO, Lautaro (C. A. Boca Juniors)

BARCO, Valentín (C. A. Boca Juniors)

INFANTINO, Gino (C.A. Rosario Central)

VELIZ, Alejo (C. A. Rosario Central)

GOMEZ, Valentín (CA. Vélez Sarsfield)

MIRAMON, Ignacio (C. de Gimnasia y Esgrima La Plata)

VEGA, Román -F.C. Barcelona (España)-

PERRONE, Máximo -Manchester City F.C. (Inglaterra)-

TANLONGO, Mateo -Sporting de Lisboa (Portugal)-

CARBONI, Valentín -Inter de Milán (Italia)-

SOULÉ, Matías -Juventus (Italia)-

ROMERO, Luka -Lazio (Italia)-

AGUIRRE, Brian (CA. Newell’s Old Boys)

MAESTRO PUCH, Ignacio (CA. Tucumán)

GAUTO, Juan (C. A. Huracán)

REDONDO, Federico (A. A. Argentinos Juniors)

AVILES, Tomas (Racing Club)

LAVAGNINO, Lucas (C. A. River Plate)

GOMES GERTH, Federico (CA. Tigre)