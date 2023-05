AUMENTO DE CUOTAS EN UCASAL: ¿QUIÉNES PODRÁN CONTINUAR SU CARRERA?

El primer incremento se dio en el mes de febrero y fue de un 39,5% y ahora en el mes de junio se viene el segundo aumento de un 27,5%. Los estudiantes de la UCASAL se mostraron claramente disgustados por esta suba.

El día martes 2 de mayo, a las 12 horas, se convocaron en las puertas de la universidad en contra del aumento desmedido de las cuotas. Si bien es cierto que la institución no es ajena a la difícil situación económica que atraviesa el país, los estudiantes son los más afectados.

TodoSaltaNoticias dialogó con algunos jóvenes de distintas carreras para conocer un poco de su situación en particular y estas fueron sus respuestas:

Paula, está cursando su 3er y 4to año de la carrera de Ingeniería Industrial. Cuando empezó sus estudios en el 2022, empezó pagando $21.800, luego a mitad de año subió a $28.000 aproximadamente. En el 2023 ya inició la cursada pagando $32 mil. Sin embargo las carreras de ingeniería empezaron pagando $41 mil por mes.

"El 28 de abril me llegó el correo de la actualización de precios que va a estar vigente desde junio", compartió Paula. "Por suerte mi mamá pudo prever esta situación de aumentos y pagar el año entero a precio 2022. Si no hubiéramos hecho eso si estaría un poco complicada porque no es mucho lo que cobra ni con 2 sueldos de profesora en Jujuy", dijo con respecto a su situación personal.

José también está en su 4to año de Ingeniería industrial, compartió que la diferencia es de un 80% porque ahora se paga $43.400. Fueron avisados con un mes de anticipación, pero con el aumento José no podría seguir sosteniendo su carrera pese a estar por acabarla.

Maira también cursa el 4to año de Ingeniería industrial. "La diferencia es casi $6000. Me llegó el correo hace dos meses y por el momento si puedo continuar la carrera", expresó Maira.

Por otra parte, Mariana que está en la carrera de Ciencias Agrarias y Veterinarias, en su 2do año, compartió que la diferencia es de casi $10 mil. El aumento de la cuota fue avisado con un mes y un poco más. Afortunadamente también, por el momento, logrará seguir la carrera.

Eugenia también estudia en la UCASAL, la Lic. en Psicología y está en su 4to año. Cuando empezó a cursar la carrera en el 2019, pagaba $16 mil y ahora paga $45 mil aproximadamente. Se puede notar un gran incremento. Por ahora Eugenia puede continuar estudiando.